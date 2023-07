Samir El Wafi : “Derrière chaque grande femme se trouve un homme… qui l’aime !”

Le journaliste Samir El Wafi a commenté aujourd’hui, vendredi 14 juillet, la victoire consécutive d’Ons Jabeur en finale du tournoi de Wimbledon. Dans ce contexte, El Wafi a publié un post sur sa page officielle Facebook, voici une petite résumée :

Karim Kamoun, le préparateur physique d’Ons Jabeur, et son mari, qui suscitent l’admiration et le respect par leur succès discret et leur dévouement envers le talent de leur épouse. Ils voient les victoires d’Ons Jabeur comme le résultat de leur amour, de leur travail et de leur dévouement. Ils partagent avec elle la gloire, la joie et la fierté, sans chercher la lumière des projecteurs. Ils se libèrent ainsi de l’héritage de l’homme oriental qui ne se satisfait que des rôles de héros, de domination et de contrôle, et qui ne supporte pas d’être dans l’ombre du succès de sa femme, incapable de coexister avec sa renommée et son prestige. Karim Kamoun a triomphé de cette mentalité héritée pour devenir le préparateur physique, émotionnel, conjugal et moral d’Ons Jabeur.

Ainsi, le célèbre dicton “Derrière chaque grande femme se trouve un homme… qui l’aime !”…

Voici le post Facebook de Samir El Wafi: