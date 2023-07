“DIDIER” : L’immigrant subsaharien miraculé revenu de la mort !

Najet Slimane, la sportive et militante sociale résidente en France a déclaré lors d’une interview à la radio “Diwan FM” que “DIDIER” était arrivé en Tunisie il y a 7 ans et était présent avec un groupe de subsahariens lors de leur expulsion de la région de Sfax vers le désert.

Elle a ajouté : “DIDIER s’est perdu dans le désert et a atteint le point de mort de soif et de faim, alors il a contacté une personne à Sfax pour demander de l’aide”.

Elle a continué : “Cette personne m’a contactée et m’a informée de l’histoire de DIDIER, et elle m’a envoyé son emplacement via “Google Maps”. J’ai alors fait mes contacts et envoyé un groupe de personnes qui ont fait leur devoir et l’ont recherché à pied dans le désert, pendant 7 heures jusqu’à ce qu’ils le trouvent dans un état de soif déplorable, luttant pour sa vie “.

Najet a confirmé que DIDIER était avec trois autres personnes qui ont perdu la vie et qu’il n’était pas possible de les sauver.

Elle a expliqué qu’ils ont réussi à lui donner de l’eau “goutte par goutte” jusqu’à ce qu’il reprenne son souffle et revienne à la vie, puis les forces de sécurité ont été contactées, de leur tour ils ont envoyé une voiture de police pour le transporter en ville afin de prendre des soins médicaux.