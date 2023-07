Le bureau du parlement a appelé, jeudi, à soutenir les démarches entreprises par les palestiniens et la communauté internationale en vue de juger Israël pour crime contre l’humanité au regard des exactions commises contre le peuple palestinien, en violation criante des conventions et des normes internationales.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) exhorte tous les parlements régionaux et internationaux à condamner les actes criminels de l’entité sioniste et à agir d’urgence pour mettre au terrorisme exercé par l’occupant et ses graves conséquences sur la paix et la sécurité dans la région.

Le parlement dénonce un crime odieux commis par les forces de l’occupation israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine qui n’ont pas épargné les équipes médicales sur place faisant plusieurs martyrs et blessés. Il condamne, également, la destruction des biens publics et privés et les arrestations abusives menées dans la foulée.

L’ARP salue, dans son communiqué, la résilience du peuple palestinien face à l’oppression, réaffirmant son soutien à la juste cause palestinienne et au combat pour le recouvrement des droits palestiniens légitimes.