Aicha Attia et Mohamed Magdy El Sisy célèbrent leurs vacances ensemble (photos)

L’influenceuse et actrice tunisienne Aicha Attia a récemment enchanté ses abonnés sur Instagram en partageant un album photo captivant de ses vacances d’été avec son fiancé, le célèbre journaliste égyptien Mohamed Magdy El Sisy. Les clichés, accompagnés d’un message romantique, ont suscité l’admiration et l’envie de nombreux fans.

Dans cet album photo, Aicha Attia et Mohamed Magdy El Sisy semblent profiter de chaque instant de leur escapade estivale. Les images dépeignent un couple épanoui, complice et rayonnant de bonheur.

Aicha Attia a choisi d’accompagner ces photos d’un message touchant : “Love me in the Summer, when the sky is oh so blue… Love me always darling” (Aime-moi en été, lorsque le ciel est si bleu… Aime-moi toujours, mon chéri). Ce post romantique a ajouté une dimension supplémentaire à l’album, renforçant l’idée d’une relation épanouissante et passionnée entre les deux amoureux.

Voici le post Instagram de Aicha Attia: