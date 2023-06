Sfax : La société civile appelle les autorités à lutter contre la recrudescence du phénomène de la migration irrégulière

Des activistes de la société civile à Sfax, ont appelé, dimanche, les autorités à lutter contre la recrudescence de la migration irrégulière dans la région et à prendre toutes les mesures permettant de venir à bout de ce phénomène et ses répercussions négatives, aux plans social et économique.

Ces protestataires qui ont observé un sit-in devant le siège du gouvernorat de Sfax, ont scandé des slogans hostiles à l’afflux des migrants irréguliers à Sfax et l’augmentation du taux de violence et de criminalité dans la région, soulignant l’importance de la gestion du phénomène migratoire selon des normes légales et humaines.

Ils ont également appelé à la nécessité de nommer un gouverneur à Sfax, poste vacant depuis le limogeage du gouverneur précédent, le mois de janvier dernier.

Un grand nombre de protestataires ont dénoncé, lors de ce sit-in, l’émergence de nouveaux phénomènes socio-économiques tels que les circuits de vente parallèle des produits subventionnés, les installations anarchiques devant les marchés (Bab El Jebli) et l’entassement des ordures ménagères dans la ville de Sfax, outre l’exploitation des jardins publics comme espaces d’habitation, ainsi que l’augmentation du taux de criminalité et de violence dans certains quartiers fréquentés par les migrants irréguliers à l’instar de “menzel chaker”, “el haffara”, “enassria”, “essoltania”, “hay lahbib” et Hay El Bahri.

Il convient de rappeler que le ministère public avait ordonné récemment, la détention d’un groupe de migrants subsahariens qui à la suite d’une bagarre entre eux, ont commis des crimes d’homicide à l’aide d’armes blanches dans les quartiers de Sakiet Eddayer, El Amra et Menzel Chaker.