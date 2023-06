Titan vs Le naufrage meurtrier : La vie d’un riche vaut- elle plus que celle d’un exilé ?

Un événement tragique s’est déroulé au large du Péloponnèse, suscitant une mobilisation exceptionnelle et soulevant des interrogations sur la valeur accordée à différentes vies humaines. Alors qu’un sous-marin de luxe, le Titan, attirait l’attention médiatique en raison de son exploration de l’épave du Titanic, un drame d’une ampleur bien plus tragique se jouait dans l’ombre.

Un modeste bateau de pêche transportant des exilé·es a chaviré, laissant peu de chances de survie à ses occupants. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête sur ce naufrage, considéré comme l’un des plus meurtriers de ces dernières années. Jusqu’à présent, 78 corps ont été retrouvés en mer, tandis que 104 personnes ont été secourues. Cependant, les témoignages des survivant·es laissent craindre que des centaines d’autres soient portées disparues.

Les exilé·es embarqués à bord du bateau de pêche étaient originaires de Libye et tentaient de rejoindre l’Italie, fuyant les conditions précaires et les dangers auxquels ils étaient confrontés dans leur pays d’origine. Leur voyage désespéré vers l’espoir d’une vie meilleure s’est tragiquement terminé au fond de la mer Méditerranée.

Cet événement soulève une question profonde et dérangeante : y a-t-il des vies qui méritent d’être secourues plus que d’autres ? Alors que le Titan et ses passagers fortunés bénéficiaient de ressources et d’une attention considérables pour leur expédition exploratoire, les exilé·es à bord du bateau de pêche ont été confrontés à des moyens limités de secours.

Cela met en évidence les inégalités flagrantes qui persistent dans notre monde, où la valeur accordée à la vie humaine semble être influencée par des facteurs tels que la richesse, la nationalité ou le statut social.

Voici une caricature et un reportage d’AJ+ mettant en évidence l’inégalité flagrante: