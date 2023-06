La Tunisie éblouit Ilhame Chahine : Découvrez ses photos lors de son exploration touristique de Djerba et Sousse

Lors de sa participation au Festival du Cinéma Arabe de Djerba, la grande star égyptienne, Ilhame Chahine, a saisi l’occasion de sa présence sur l’île des Rêves Djerba pour faire une visite. L’artiste a partagé plusieurs photos sur son compte Instagram, accompagnées d’un beau texte sur la décoration des maisons Djerbiennes

Voici son petit texte d’admiration pour l’île :”Une visite touristique dans les rues de Djerba, en Tunisie… Et les plus belles peintures murales des anciennes maisons réalisées par des artistes venus de partout, vous font tomber amoureux de l’île de Djerba. Ce qui la distingue le plus, c’est la préservation de leur patrimoine… L’apparence et l’architecture des maisons blanches à un seul étage… les portes et les fenêtres bleues, couleur de la mer.”

En explorant davantage la Tunisie, l’artiste a également saisi l’occasion de faire un tour à Sousse et à El-Monastir, enrichissant ainsi son expérience.

Découvrez les photos d’Ilhame Chahine en Tunisie partagées sur son compte Instagram:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)