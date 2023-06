Temps clair à peu nuageux. Les températures maximales seront comprises entre 28 et 35 degrés dans les zones côtières est et les hauteurs et entre 36 et 43 degrés dans le reste des régions, avec des coups de sirocco, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’activité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et dans le sud, provoquant des phénomènes de sable et de poussière, au cours de la nuit.

La mer sera agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès.