Le Next Music Festival tant attendu, enflammera l’amphithéâtre d’Uthina le 24 juin !

Après la grande polémique entourant la deuxième édition du grand festival de musique électronique et l’annulation de dernière minute du spectacle prévu le 13 mai 2023, les organisateurs du festival ont réussi à reprogrammer une nouvelle date, qui sera le 24 juin 2023.

C’est avec enthousiasme et détermination que l’un des organisateurs, Abdelslem Ben Ahmed, a annoncé la nouvelle en partageant sa photo prise à l’amphithéâtre d’Uthina, accompagnée de la phrase éloquente : “Ils n’ont pas cru en nous, Dieu l’a fait !”

Après des mois d’incertitude et de déception, la perspective de voir le Next Music Festival se concrétiser à nouveau est un soulagement pour de nombreux passionnés de musique électronique en Tunisie. de nombreux DJ internationaux seront au Rendez-vous.

L’amphithéâtre d’Uthina, un lieu historique promet une expérience musicale unique en son genre.

Le Next Music Festival est prêt à reprendre sa place en tant que l’un des événements musicaux les plus attendus de Tunisie. Le 24 juin 2023 marquera le retour tant espéré de cette célébration musicale, prouvant que malgré les défis administratives et les obstacles, la passion et la détermination triomphent toujours.

Regardez les vidéos et photos ci-dessous pour vous immerger dans l’excitation et la promesse du Next Music Festival à venir :

