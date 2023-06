Ghali surprend ses fans en transformant son nez en un nez de chien ! (photos)

Le rappeur tunisien Ghali, établi en Italie et jouissant d’une immense popularité tant en Italie qu’en Tunisie, a récemment surpris ses fans avec un nouveau look à la fois surprenant et inattendu. Ghali a fait sensation en transformant son nez en un nez de chien, orné de diamants ! Cette transformation audacieuse a laissé ses fans perplexes, tandis que les réseaux sociaux ont été inondés de critiques et de réactions variées.

Le nez de chien de Ghali, magnifiquement décoré de diamants, est devenu le point central de discussion et de débat sur les plateformes de médias sociaux. Certains ont interprété cette transformation comme une déclaration artistique ou une volonté de se démarquer davantage.

Il est important de respecter les choix artistiques de chacun et de se concentrer sur la passion et le talent de Ghali, qui lui ont permis de devenir une figure majeure de la scène musicale italienne et tunisienne.

Découvrez les photos de son nouveau look publié par Ghali sur son Instagram:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ghali (@ghali)