“La fille de Dhafer Laabidine fait sensation en interprétant “For Good” de “Wicked” (vidéo)

Yasmine, la fille de Dhafer Laabidine, brille dans sa performance de “For Good” de la comédie musicale “Wicked”

Le talent artistique semble être une caractéristique qui se transmet de génération en génération. C’est le cas de Yasmine, la fille de l’acteur tunisien Dhafer Laabidine, qui a récemment émerveillé les spectateurs par sa performance.

La comédie musicale “Wicked” est connue pour ses chansons puissantes et émouvantes, et “For Good” est l’une des plus mémorables. Yasmine a su captiver le public par sa jolie voix , sa justesse et sa capacité à transmettre les émotions de la chanson.

Yasmine a clairement hérité du talent de son père, Dhafer Laabidine, mais surtout de sa mère la chanteuse Joanne Farrell.

voici un extrait de sa chanson publiée par ETbilarabi: