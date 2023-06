Les températures se situeront entre 22 et 27 degrés cette nuit, au nord, au centre et au sud-est et entre 27 et 32 degrés dans le reste de régions, selon le bulletin de suivi, publié dimanche, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Le vent soufflera fort près des côtes nord à une vitesse qui peut atteindre les 50 km/h, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera agitée à très agitée au nord.