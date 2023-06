Tunisie : Coupure de la distribution de l’eau dans plusieurs zones de Tunis et Ben Arous

Une coupure de la distribution de l’eau potable a été enregistrée, samedi, à partir de 11h dans les zones de Cité Ibn Sina, El Kabaria et Cité El Fath (Tunis), El Mourouj (1, 2, 3, 4, 5 et 6), Naassen, Medina Jedida et El Yasminet (Ben Arous), a fait savoir la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

La conduite principale approvisionnant ces régions a été endommagée par les travaux engagés au profit du ministère de l’Equipement et de l’Habitat au niveau de l’entrée sud de la capitale, a expliqué la société.

Elle a indiqué que l’approvisionnement en eau de ces zones reprendra progressivement aujourd’hui à partir de 23h dès que la panne est réparée.