Tunisie- 29 plages interdites à la baignade !

À l’approche de la saison estivale, le ministère de la Santé en Tunisie a publié son classement annuel des plages du pays, mettant en évidence la qualité des eaux de baignade. Les résultats montrent que 29 plages ont été identifiées comme étant impropres à la baignade, réparties dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Bizerte, Sousse et Gabès.

Plus précisément, on dénombre 4 plages interdites à Tunis, 16 à Ben Arous, 5 à Bizerte, 1 à Sousse et 3 à Gabès. Le ministère de la Santé appelle donc les citoyens à respecter ces interdictions et à éviter tout comportement susceptible de polluer les plages ou de détériorer la qualité de leurs eaux.