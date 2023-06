Sami Fehri tease son prochain projet télévisuel : ” Un scénario à couper le souffle”

Sami Fehri, le célèbre producteur et tunisien, est prêt à plonger les téléspectateurs dans une nouvelle aventure palpitante avec sa prochaine série télévisée ramadanesque. Alors qu’il se lance dans l’écriture du scénario, il a récemment partagé une photo sur son compte Instagram, qui a laissé les fans en haleine.

Sur la photo publiée par Sami Fehri, on peut voir un cendrier rempli de cigarettes consumées, accompagné d’une légende intrigante : “Un scénario à couper le souffle”. L’image du cendrier rempli de cigarettes offre un aperçu visuel de l’effort et de la passion qu’a investis Sami Fehri dans l’écriture de son nouveau scénario et laisse présager que l’écriture de sa nouvelle série a été une expérience énergivore et promet un contenu exceptionnel à venir.

Voici la publication Instagram de Sami Fehri: