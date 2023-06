Un agriculteur tunisien rassemble 37 variétés rares de semences tunisiennes

Avec la domination des semences importées dans le secteur de la production céréalière en Tunisie, et les multiples avertissements quant à la perte des semences tunisiennes, ce qui signifie la perte de sa souveraineté et de sa sécurité alimentaire, l’agriculteur tunisien Hassan Chetoui a réussi, par ses propres efforts, à rassembler 37 graines tunisiennes authentiques et rares.

Hassan Chetoui possède une ferme agricole dans la région de Bir El Amri, dans le gouvernorat de Manouba. Il est autodidacte dans le domaine agricole. Cependant, son expérience pratique sur le terrain et sa relation intime avec le blé et l’orge l’ont rendu pionnier dans le domaine des semences locales, capables de garantir la sécurité alimentaire du pays et de préserver le patrimoine culinaire tunisien.