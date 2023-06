Suite aux fortes précipitations des dernières heures, sur la région de Kasserine, l’Oued Haïdra a débordé, et entraîné la coupure de plusieurs axes routiers, entre Haïdra et Foussana, entre Haïdra et Thala et la piste d’Aïn Defla.

Les eaux de la crue ont, par ailleurs investi plusieurs maisons dans certains quartiers de Thala, et ont nécessité l’intervention des agents de la protection civile pour les pomper.