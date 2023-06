Ligue 1 (11e journée play-off) : L’US Ben Guerdane rafle la 4e place, le CSS voit l’Afrique s’éloigner

Après les deux chocs de la veille, la 11e journée play-off s’est clôturée ce dimanche par deux autres confrontations non moins importantes avec pour principal enjeux les places qualificatives pour les compétitions africaines.

A Radès, l’Olympique de Béja, vainqueur de la coupe de Tunisie édition 2022-2023, et enjoint à jouer hos de ses bases, a confirmé cet après-midi sa bonne forme et les talents qu’il renferme en disposant du Club sportif sfaxien (2-0).

Les olympiens avaient bénéficié d’un penalty dès la 9e qu’Oussama Bouguerra n’a pas su concrétisé, on su rebondir rapidement et ouvrir la marque à la 19e par le biais de Glody Kilangalanga. Malek Chouikh à par la suite scelé le sort du match en doublant la mise à la 43e.

Malgré la victoire, la 3e en play-off, le club de la capitale du sucre demeure 7e et avant-dernier avec 13 points, tandis que son adversaire sfaxien voit ses chances de qualification à une compétition africaine officiellement compromises à trois journées de la fin du championnat.

De son côté, l’US Ben Guerdane a réussi la bonne opération du jour chez lui en étrillant l’US Tataouine (5-0), s’emparant au passage de la 4e place (20 points) aux dépens de l’US Monastir (5e, 19 points).

Rafik Kamergi auteur d’un doublé (45e-SP) et 96e, Mohamed Juma 61e, Mohamed Hamed 71e et Bahaeddine Ben Othmane 88e, s’étaient relayés pour réaliser le festival des buts de l’US Ben Guerdane.

En essuyant son 9e revers de la phase play-off en 11 journées, l’US Tataouine est toujours lanterne rouge avec seulement 4 points à son actif.

Les résultats de la 11e journée play-off:

Samedi 10 juin

Stade de Radès :

C. Africain 1 Hamdi Laabidi 85′

US Monastir 1 Abdelkader Boutiche 70′

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel 0

Espérance ST 0

Dimanche 11 juin

Stade de Radès:

O. Béja 2 Glody Kilangalanga 19′, Malek Chouikh 43′

CS Sfaxien 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 5 Rafik Kamergi (SP) 45′ et 96′, Mohamed Juma 61′, Mohamed Hamed 71′, Bahaeddine Ben Othmane 88′

US Tataouine 0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 27 11 7 3 1 12 3 +4

2. C. Africain 23 11 6 4 1 15 6 +9

3. Espérance ST 21 11 5 2 4 13 9 +4

4. US Ben Guerdane 20 11 5 2 4 16 11 +5

5. US Monastir 19 11 4 3 4 16 11 +5

6. CS Sfaxien 14 11 3 4 4 7 8 -1

7. O. Béja 13 11 3 2 6 6 11 -5

8. US Tataouine 4 11 0 2 9 4 30 -26