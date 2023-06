Tunisie – Bac 2023 : Ministre de l’éducation inspecte le lycée Ibn Sina à Grombalia

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a pris connaissance vendredi des conditions d’organisation des épreuves du baccalauréat au lycée Ibn Sina à Grombalia (Nabeul), dans le cadre du suivi quotidien du déroulement de l’examen du baccalauréat (session de juin 2023) dans les centres des épreuves écrites.

Après avoir assisté au salut du drapeau national, le ministre a inspecté au cours de sa visite, toutes les mesures prises en vue de sécuriser les sujets du bac et la transcription des sujets en gros caractère en faveur d’un candidat .

A cette occasion, il a discuté avec un nombre de candidats et d’enseignant et auditionné leurs doléances et préoccupations.

Boughdiri a salué l’engagement et les efforts consentis par tous les intervenants ayant contribué à l’organisation de cet examen national à l’échelle locale et nationale, dont notamment les ministères de l’intérieur, de la défense et de la santé représentée par le cadre médical et paramédical.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation s’est rendu à l’hôpital universitaire Tahar Maamouri à Nabeul pour prendre connaissance du bon déroulement des épreuves concernant deux candidates hospitalisées.