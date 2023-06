Abdellatif Khamessi examine l’organisation du secteur de l’enseignement privé en Tunisie

L’organisation du secteur de l’enseignement et de la formation privés en Tunisie et la place qu’occupe le secteur privé dans le conseil supérieur de l’éducation et l’enseignement qui sera lancé prochainement, ont été au centre d’un entretien, vendredi, entre le président de l’union tunisienne des propriétaires des établissements de l’enseignement privé Abdellatif Khamessi et le président de l’ARP Ibrahim Bouderbala.

Accompagné d’une délégation de cette organisation, Khamessi a passé en revue les objectifs de l’union aux plans national et régional et les indicateurs relatifs aux établissements de l’enseignement privé: crèches, jardins d’enfants, établissements scolaires et établissements de formation professionnelles.

Dans ce cadre, il a émis quelques propositions visant la participation des établissements de l’enseignement privé à la réduction du chômage et au transfert des devises, vu qu’un nombre d’étudiants étrangers poursuivent leur études universitaires en Tunisie.

De son côté, le président de l’ARP a salué les efforts déployés par les établissements de l’enseignement privé en matière de promotion du secteur éducatif, soulignant l’importance des suggestions émises par l’union des propriétaires des établissements de l’enseignement privé en vue de hisser ce secteur qui, a-t-il dit, revêt une importance majeure dans l’édification de la Tunisie de demain.

Par ailleurs, il a relevé l’importance de l’action commune et la contribution de tous les intervenants pour édifier la Tunisie de demain, dans le cadre du dialogue et d’une action participative qui aboutiront à des résultats positifs au service de l’intérêt général.