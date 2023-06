Ligue 1 (10e journée play-off) : L’US Tataouine tenue en échec par le C Africain 2-2

L’Union Sportive de Tataouine a été tenue en échec par le Club africain (2-2) chez elle au stade Néib Khattab de Tataouine, en match avancé de la 10e journée play-off du championnat de la LIgue 1 du football professionnel, disputé mardi.

Les locaux ont ouvert le score dès la 10e par le biais de Makhmout Diallo avant que les clubistes n’égalisent par l’intermédiaire de leur capitaine Zouhaier Dhaouadià la 67e. Edimo King a, par la suite redonné l’avantage aux siens à la 90e, mais les protégés de Said Saibi revenaient à la charge pour décrocher le point du nul grâce à Hamza Agrebi dans dans les arrêts de jeu (90+2).

A la faveur de ce nul, les clubistes conservent leur place de dauphin avec 22 points, tandis que l’US Ben Guerdane demeure lanterne rouge avec 4 points seulement au compteur.

Mardi 6 juin:

A Tataouine:

US Tataouine 2 Makhmout Diallo 10′, Edimo King 90′

C Africain 2 Zouhaier Dhaouadi 67′, Hamza Agrebi 92′

Reste à jouer:

Mercredi 7 juin:

A Radès:

Espérance ST – O Béja Arb: Amir Loucif

A Monastir:

US Monastir – ES Sahel Arb: Lotfi Boukouassa (Algérie)

Jeudi 8 juin:

A Sfax:

CS Sfaxien – US Ben Guerdane Arb: Haythem Guirat

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 23 9 6 2 1 11 3 +8

2. C. Africain 22 10 6 3 1 14 5 +9

3. US Monastir 18 9 4 2 3 15 9 +6

4. Espérance ST 17 9 4 1 4 11 9 +2

5. US Ben Guerdane 17 9 4 2 3 11 10 +1

6. CS Sfaxien 11 9 2 4 3 6 6 0

7. O. Béja 10 9 2 2 5 4 9 -5

8. US Tataouine 4 10 0 2 8 4 25 -21