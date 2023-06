L’OTE signe une convention afin de protéger les droits des tunisiens résidant en France et en Italie

L’office des tunisiens à l’étranger (OTE), a signé lundi avec l’institut national confédéral d’assistance en Italie “INCA” une convention de coopération dans le secteur de promotion des prestations sociales, d’assurance et de protection des droits des tunisiens résidant en France et en Italie.

La convention a été signée notamment par le directeur général de l’OTE, Mohamed Mansouri, et le président de INCA, Michel Baglearo. Cette convention a pour objectif de promouvoir les prestations sociales notamment dans le domaine d’assurance sociale au profit des tunisiens résidant en France et en Italie.

La convention stipule la mise en place des mécanismes de coopération entre les différentes parties intervenantes en matière de sensibilisation, d’information et d’orientation ainsi que le traitement des dossiers des pensions et des maladies professionnelles.

Dans une déclaration à la TAP, Mansouri a indiqué que cette convention permettra de coordonner les efforts entre les parties signataires pour protéger les droits et les intérêts des tunisiens qui ont travaillé en France puis en Italie ou bien ont travaillé en Italie puis en France.

L’OTE assurera la coordination entre les différents intervenants ainsi que les caisses sociales en Tunisie et celles en France et en Italie pour traiter les dossiers des tunisiens résidant en France et en Italie et préserver leur droits sociaux, a soutenu Mansouri.