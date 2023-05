La présidente de l’Organisation des Enfants de la Méditerranée et du réseau “Eurochild” et ancienne présidente de Malte, Marie-Louise Preca, a souligné lundi la disposition de son organisation et du réseau de promouvoir le partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées à travers la mise en œuvre de programmes de coopération bilatérale et multipartite au profit de l’enfance en Tunisie et dans la région méditerranéenne.

Lors d’une réunion de travail tenue avec la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, au siège du ministère à Tunis, Marie-Louise Preca a affirmé son souhait de tirer profit de l’expérience tunisienne, en particulier du Parlement des Enfants qui a été créé en 2004, selon un communiqué publié par le ministère.

Elle a également salué le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire et le programme des jardins d’enfants publics.

De son côté, Amel Belhaj Moussa a présenté les principaux projets et programmes du ministère dans le domaine de l’enfance.

Dans ce contexte, elle a rappelé que 1 700 enfants sont inscrits dans 30 jardins d’enfants publics.

Elle a également présenté le programme “Notre jardin dans notre quartier”, qui a permis d’augmenter le nombre d’enfants bénéficiaires à 20 000 et dont l’objectif est de garantir l’égalité des chances dans les zones prioritaires et frontalières, qui connaissent une faible couverture des services préscolaires.