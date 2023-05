La situation météorologique sera marquée, cet après-midi, par l’apparition de cellules orageuses qui seront accompagnées de chutes de pluies sur les régions du nord-est et du centre-est, indique l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié lundi.

Ces pluies gagneront localement les régions de l’ouest et seront abondantes dans les gouvernorats du Kef, de Siliana, Béja, Kasserine et Jendouba, avec des quantités variant entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre 60 mm.

Des chutes de grêle sont attendues dans certains endroits.

Le vent soufflera fort pendant l’apparition des cellules orageuses. Il sera également, intense dans les régions du sud et favorable à l’apparition de mouvements de sable.Ce temps pluvial se poursuivra jusqu’à mardi, et ce, dans les régions du nord et du centre ainsi que localement le sud.Les pluies seront parfois abondantes l’après-midi dans les régions du centre.