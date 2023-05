La sélection nationale U20 de football s’est inclinée devant son homologue Uruguayenne 0-1 en match comptant pour la troisième journée du premier tour (Groupe F) de la coupe du monde de la Catégorie disputée en Argentine.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Franco Gonzalez à la 90e+2 sur penalty.

A l”issue de cette troisième et dernière journée du premier tour, l’Angleterre et l’Uruguay ont validé leur billet pour les huitièmes, tandis que la Tunisie occupe le 3e rang avec trois points et sa qualification au second tour demeure tributaire d’une éventuelle place parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Les aiglons de Carthage connaitront leur sort, plus tard cette nuit, soit à la fin du match France-Honduras.