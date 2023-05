Gafsa : Les ouvriers de chantiers à Medhilla 2 mettent fin à leur sit-in

Les ouvriers de chantiers de construction de l’usine de fabrication d’engrais chimiques Medhilla 2, dans le gouvernorat de Gafsa, ont levé le sit-in qu’ils observaient depuis plus de trois ans après une série de séances de dialogue avec les autorités régionales.

Le gouverneur de Gafsa, Nader Hamdouni, a indiqué à l’agence TAP que les négociations entre les autorités régionales et les représentants des manifestants ont permis de parvenir à un consensus et à la levée du sit-in.

Il a ajouté que la direction du groupe chimique tunisien informera les promoteurs tunisiens et étrangers concernés par les travaux d’achèvement de l’usine des derniers développements, et que les travaux peuvent reprendre.

Le sit-in, qui a débuté en 2020 pour revendiquer l’intégration dans l’usine lors de son entrée en phase de production, a entravé les travaux de parachèvement de l’usine de fabrication d’engrais chimiques de Medhilla 2, y compris la réalisation des techniques d’expérimentation pour les unités de production d’acide sulfurique et d’acide phosphorique, qui sont des expérimentations qui précèdent l’entrée en phase de production proprement dite de l’usine.

De même les travaux de réalisation de l’unité de production de triple superphosphate, dont le taux de réalisation a dépassé les 90 %, ont été suspendus.

Il est prévu que la production nationale de triple superphosphate passera de 460 mille tonnes actuellement à environ 900 mille tonnes après l’entrée en production de cette installation industrielle.

L’usine Medhilla 2, dont la construction a débuté en 2010, devait entrer en service depuis 2014, mais le climat d’instabilité sociale et sécuritaire et la fréquence des mouvements de protestation et des sit-in dans la région au cours des dernières années ont retardé les travaux et provoqué le report des échéances.