L’édition 2022-2023 de la coupe de Tunisie de football a choisi son camp ce dimanche en revenant au club de la capitale du sucre, l’Olympique de Béja, un des spécialités de la complétion.

Cet après-midi face à l’espérance de Tunis, les bejois ont remporté leur troisième coupe, la première devant un club de la capitale, et celui qui détient le record de titres dans la compétition, l’Espérance sportive de Tunis.

Le sacre, note-t-on était intervenu au terme d’une courte victoire laborieuse 1-0 grâce à la réalisation d’Oussama Bouguerra a la65e.

Côté finale, L’espérance s’était d’emblée portée vers lavant pour tenter de semer le doute dans les rangs des Bejois et de les surprendre très tôt dans le match.

En face, la formation de la capitale du sacre qui disputait sa première finale face à un club de la capitale, abordait le match sans complexe et lançait de prime abord vers l’attaque.

Dans la bataille en milieu de terrain le ton était très vite donné entre les deux équipes.

La première vraie occasion intervenait dès pieds d’Oussama Bouguerra lequel sur un contre a la 8e avait failli surprendre le portier espérantiste par un centre tir mais son ballon avait échoué sur la barre transversale.

L’olympique montrait un meilleur jeu à l’approche du quart d’heure et semblait gagnait davantage de duels dans le milieu du terrain.

Les protégés de Jamel Khecharem gagnaient également en confiance face à une défense sang et or quelque peu fébrile, absences et manque de complémentarité entre les éléments formant son axe obligent.

Les sang et or fidèles à leur jeu, poursuivaient leurs manœuvres offensives en tentant de passer par les deux flancs.

A la 19e Anice Badri bien servi par Mohamed Ali Ben Romdhane prenait la décision de s’infiltrer dans la zone de réparation adverse pour tirer mais son ballon est détourné en corner par un Achref Krir vigilant.

A force de persévérance, la domination demeurait du côté du club de Bab Souika a qui s’était offerte une nouvelle occasion de but avortée par la barre: a la 24e Yaacoubi était tout proche d’ouvrir la marque pour les siens sur un coup franc direct mais sa tête trouvait la barre.

Toujours aussi percutants face à un adversaire mal organisé, l’attaque espérantiste opérait une nouvelle offensives dangereuse à la 33e minute sur une jolie combinaison mais Mohamed Ali Ben Hammouda négociait mal son face à face avec le gardien bejois.

Les deux minutes de temps additionnel ajoutées par l’arbitre Haythem Guirat ne changeaient rien à la donne.

Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un nul vierge.

Après la pause citron, Jamel Khecharem opérait son premier changement en lançant Lamine Bah a la place de Mohamed Abssi.

Du côté espérantiste, le coach Mouine Chaabani jouait la carte du libyen Hamdoul El Houni qui faisait pour l’occasion son retour après blessure. Il remplaçait le marocain Sabir Bougrine.

A la 65e, l’olympique de Béja prenait l’avantage dans le match grace à un but d’Oussama Bouguerra qui profitait d’une erreur défensive.

Devant cette nouvelle donne défavorable aux siens, Chaabani lançait le jordanien Charara pour tenter de rectifier le tir rapidement.

Il lancera également dans la foulée Zied Berrima et Zakaria Elaieb a la place de Yaacoubi et Badri.

La suite du match aura été marquée par une ruée espérantiste vers l’attaque avec tout le poids dont la formation sang et or disposait ainsi que par des arrêts de jeu interminables en raison des multiples tentatives de perte du temps opérées par les protégés de Khecharem soucieux de conserver leur avance.

Ces derniers eurent finalement raison de l’envie des espérantistes d’égaliser pour espérer jouer les prolongations et même les neuf minutes d’arrêts de jeu accordées par l’arbitre ne changeraient rien au sort du match. L’olympique remporte son troisième titre.