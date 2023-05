Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est rendu, samedi, à Monastir, dans le cadre d’une visite de travail au cours de laquelle il a eu l’occasion de présider la réunion du conseil régional de sécurité portant sur la situation sécuritaire dans la région.

Dans une déclaration aux médias, le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à mobiliser, hommes et moyens, en vue de garantir la réussite de la saison touristique pressentie.

A ce titre, nous sommes résolus à déployer tous nos efforts en vue de faire face aux réseaux criminels liés à la migration irrégulière, à la traite des personnes ou au trafic des stupéfiants, a fait savoir le ministre de l’Intérieur.

Ces efforts vont de pair avec notre stratégie visant à contrer les différences formes d’incivilités et de déviances et à lutter sans merci contre la menace terroriste, a-t-il ajouté.

Afin de redorer l’image d’une police républicaine au service du simple citoyen, le ministre de l’intérieur a réaffirmé le souci de son département à mettre à disposition des sièges et des bâtiments sécuritaires “décents” pour accueillir les citoyens et à opter pour nouvelle approche de gestion centrée sur la séparation entre l’Administratif et le Sécuritaire.

Par ailleurs, le ministre a inauguré nombre de projets sécuritaires dans la région et a assisté au déroulement d’une opération blanche menée par la Garde maritime de Monastir dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière.

Dans ce contexte, il a inauguré les travaux de construction d’un poste de sûreté nationale à Ksar Hellal dans le gouvernorat de Monastir moyennant une enveloppe de plus de 3 millions et 416 mille dinars.

Il a également inauguré le siège de la zone de la garde maritime à Monastir, avec un coût s’élevant à un million et 181 mille dinars et un siège pour un 2e arrondissement municipal à Monastir, en plus d’un complexe sécuritaire de la garde nationale à Zaouit Kontech avec une enveloppe de 608 mille dinars et deux postes de la sécurité publique dans les délégations de Ksar Hellal et Moknine, pour un coût total de 900 mille dinars.