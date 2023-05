Ligue 1 (8e journée play-off) : le leader étoilé rentre de Sfax avec un point précieux

Le leader étoilé est rentré avec un point précieux de son déplacement au stade Mhiri (1-1), à l’occasion du clasico de la 8e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi face au CS Sfaxien.

Les étoilés ont ouvert le score à la 41e sur un but de Hamza Jelassi, avant que les Sfaxiens qui ont raté un penalty à la 68e par Mohamed Kanté, ont égalisé à la 84e par Al Hussein Ali.

Il s’agit du deuxième match nul des étoilés en phase play-off qui leur permet de consever leur place en tête du classement avec 20 points, tandis que les Sfaxiens restent sixièmes avec 11 points au compteur.

En ouverture de cette journée, l’US Monastir a infligé une lourde défaite à l’US Tataouine (4-0), grâce à quatre réalisations de Zied Aloui (17), Ousmane Ouattara (36), Idriss Mhirsi (45) et Youssouf Oumarou (48).

A la faveur de ce succès, l’US Monastir se propulse à la deuxième place avec 15 points ex aequo avec le Club Africain en attendant le reste des rencontres prévues mercredi et jeudi prochains.

De son côté, l’US Tataouine, qui n’a remporté aucune victoire jusqu’ici en phase play-off, occupe toujours la dernière place avec 3 points.

Les résultats

Samedi :

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Al Hussein Ali (84)

Etoile du Sahel 1 Hamza Jelassi (41)

A Tataouine :

Us Tataouine 0

US Monastir 4 Zied Aloui (17), Ousmane Ouattara (36), Idriss Mhirsi (45), Youssouf Oumarou (48)

Mercredi 31 mai:

A Béja (16h00):

Olympique Béja

Club Africain

Jeudi 1 juin:

A Radès (17h00):

Espérance ST

US Ben Guerdane

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 20 8 5 2 1 8 3 +5

2. US Monastir 15 8 3 2 3 12 7 +5

. C. Africain 15 7 4 2 1 8 3 +5

4. US Ben Guerdane 14 7 3 2 2 9 8 +1

. Espérance ST 14 7 3 1 3 7 6 +1

6. CS Sfaxien 11 8 2 4 2 6 4 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 8 0 1 7 2 20 -18