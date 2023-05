Tunisie : Publication du premier guide d’éducation à la santé sexuelle

à la santé sexuelle intitulé “Parlons-en” dans le cadre du programme “Ici et maintenant” qui vise à permettre aux jeunes de développer leurs connaissances en matière d’éducation sexuelle.

“Ce guide, le premier du genre en Tunisie, aspire à casser les stéréotypes sur la sexualité et le corps, et à éduquer les jeunes, notamment les adolescents, à mieux connaître leur corps et les changements hormonaux qui s’y produisent”, a déclaré Safaa Ben Brahim, coordinatrice du projet et participante à la révision du guide. Le document comporte des informations sur les maladies sexuellement transmissibles, les moyens de s’en prémunir et le contrôle des naissances pour tous les groupes d’âge et les groupes cibles de ce programme.

Le guide, disponible en format papier en plus d’une copie numérique sur la page officielle de l’association sur “Instagram”, est écrit en dialecte tunisien de manière simplifiée et compréhensible de tous, ainsi qu’en anglais pour cibler le plus grand nombre d’adolescents qui préfèrent cette langue au français ou autre.

Le guide évoque la période de la puberté et les modifications du corps féminin et masculin, les organes reproducteurs, les relations sexuelles et la grossesse, les infections sexuellement transmissibles et les moyens de protection pour des rapports sexuels sécuritaires.

Dans son exposé sur les méthodes de protection et de contraception, la coordinatrice du projet a souligné qu’un grand nombre de Tunisiens ignorent ces méthodes ou comment les utiliser, d’après ce qu’elle a constaté auprès d’un certain nombre de citoyens lors des campagnes de sensibilisation organisées par l’association dans plusieurs régions de la République.

En effet, une étude réalisée entre novembre 2022 et février 2023 par le groupe Tawhida Ben Cheikh pour la recherche et l’action sur la santé des femmes a montré que seulement 54,2 % des jeunes âgés entre 18 et 29 ans, connaissent le préservatif masculin, 45,8 % la pilule contraceptive et 20,8 % la pilule du lendemain.