Tenu en échec chez lui par le relégable Leicester (0-0), Newcastle a inscrit le petit point qui lui assure de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, lundi, en clôture de la 37e journée de Premier League.

Avec 70 points, les Magpies, 3e, ne peuvent plus être dépassés par Liverpool, 5e et qui a quatre longueurs de retard à une journée de la fin.

Newcastle pourrait cependant sortir du podium, Manchester United, 4e à une unité, ayant encore deux matches à disputer à domicile, contre Chelsea, mardi, puis Fulham, dimanche, qui n’ont plus rien à jouer cette saison, alors que Newcastle terminera la saison à Chelsea.

Pour leur dernier match à domicile de la saison, les joueurs d’Eddie Howe auraient aimé offrir une victoire à leur public mais des Foxes très regroupés et les montants en ont décidé autrement.

Callum Wilson à la 41e, Miguel Almiron, sur une volée, à la 43e et Bruno Guimaraes, de la tête (71e) ont vu les poteaux repousser leurs tentatives, une mésaventure arrivée 25 fois à Newcastle cette saison.

Cela n’a pas empêché Saint James’ Park de faire la fête au coup de sifflet final.

Un peu plus d’un an et demi après l’arrivée des nouveaux propriétaires saoudiens et de Howe sur le banc, la transformation de l’équipe a été une immense réussite.

Si son ascension, plus rapide que prévue, doit aussi aux saisons difficiles de Liverpool, Chelsea ou Tottenham, l’équipe a été dans le top 4 lors de 22 journées sur 37 et sur le podium à 16 reprises.

Sa dernière participation à la C1 remontant à 2002/2003 — l’année suivante, ils avaient été éliminés au troisième tour de qualification, par le Partizan Belgrade, aux tirs au but –, ils hériteront probablement d’un groupe très relevé.

Pour Leicester, passé tout près du hold-up sur une volée de Timothy Castagne, repoussée par un réflexe superbe de Nick Pope (90+2), la dernière journée s’annonce très périlleuse.

Le point pris avec abnégation à Newcastle leur permet de doubler Leeds à la différence de buts, mais ils restent 18e et premier relégable.

Juste devant eux, Everton est à deux points et il faudra non seulement une victoire à domicile contre West Ham mais aussi un faux-pas des Toffees à domicile contre Bournemouth pour que les Foxes ne descendent pas en Championship sept ans après leur sacre surprise.