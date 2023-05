Tunisie – Météo : chutes de pluies éparses et orageuses dans ces régions

Des chutes de pluies isolées et orageuses seraient enregistrées dans la nuit de dimanche dans les régions côtières du Nord et le Sahel, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seraient parfois abondantes au nord-est du pays avec des nuages passagers dans le reste des régions, selon la même source. Dans un bulletin de suivi, l’INM a mis en garde contre la poursuite de rafales de vents près des Côtes.

La mer sera très agitée à houleuse et les températures seront comprises, la nuit, entre 14 et 19°c au nord et au centre, aux alentours de 12°c sur les hauteurs et entre 19 et 23°c au Sud.