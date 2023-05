L’US Ben Guerdane et le Club Africain se sont séparés sur un score de parité (1-1), en match comptant pour la 7e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche à Ben Guerdane.

Les locaux ont été les premiers à ourir le score par Moez Haj Ali (48), avant que les locaux ont égalisé grâce à Hamdi Labidi à la 67e.

A l’issue de ce match nul, les clubistes conservent leur deuxième place avec 15 points derrière le leader étoilé (19 points) et à une longueur de leur adversaire du jour (14 points).

Les résultats:

Dimanche 21 mai:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 1 Moez Haj Ali (48)

C. Africain 1 Hamdi Labidi (67)

Mardi 23 mai:

A Radès:

Espérance ST

US Tataouine

Déjà joué

Samedi 20 mai:

A Béja:

O. Béja

Etoile du Sahel 0-0

Reste à jouer

Mardi (16 mai):

A Sfax:

CS Sfaxien

US Monastir 0-0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 19 7 5 1 1 7 2 +5

2. C. Africain 15 7 4 2 1 8 3 +5

3. US Ben Guerdane 14 7 3 2 2 9 8 +1

4. US Monastir 12 7 2 2 3 8 7 +1

5. Espérance ST 11 6 2 1 3 4 6 -2

6. CS Sfaxien 10 7 2 3 2 5 3 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 6 0 1 5 2 13 -11