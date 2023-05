Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Gafsa a autorisé, mardi, la détention d’un groupe de personnes, dont un ancien gouverneur et un ancien secrétaire général du gouvernorat pour soupçons de corruption en lien avec le dossier d’attribution des licences de taxi individuel.

Le procureur adjoint et porte-parole officiel des tribunaux de Gafsa, Halim Abeda, a déclaré que le parquet a autorisé la détention de six personnes, dont un ancien gouverneur et un ancien secrétaire général ainsi que deux actuels employés du gouvernorat pour soupçons de falsification d’un document officiel et délivrance d’une licence de taxi contrairement aux procédures en vigueur.

La décision d’arrestation comprenait également deux membres du comité consultatif pour l’octroi des licences de taxi individuel dans le gouvernorat de Gafsa.