L’entraîneur de l’Espérance de Tunis, Nabil Maaloul, a annoncé ce samedi sa démission de la barre technique de l’équipe sang et or, au lendemain de la lourde défaite de son équipe face à Al Ahly d’Egypte (0-3), pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Dans un post publié sur son compte Twitter,Maaloul a écrit : “Je comprends la tristesse et la déception des éspérantistes après cette défaite difficile, et je m’excuse auprès de tout le public de l’avoir décu hier soir”.

“La mission n’était pas facile cette dernière période aussi bien pour moi que pour le reste du staff technique et des joueurs pour des raisons multiples, mais j’ai fait de mon mieux pour trouver des solutions et surmonter ces difficultés afin de réaliser les meilleurs résultats possibles..”, a-t-il ajouté.

“Ainsi et pour l’intérêt de l’équipe de l’Espérance de Tunis, j’ai décidé de me retirer et de présenter ma démission au président du club”, a annoncé Maaloul.

L’équipe sang et or s’est inclinée vendredi soir à Radès, face à Al Ahly d’Egypte (0-3) et compromis ses chances de qualification en finale de la Ligue des champions.

Les résultats peu satisfaisants enregistrés dernièrement en championnat de Ligue 1 ont également constitué une déception chez les supporters du club.