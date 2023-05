Nuages parfois denses avec pluies éparses sur les régions Ouest du nord et du centre. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois intenses, l’après-midi, puis concerneront progressivement les régions Est. Possibilité de chute de grêles par endroits.

Vent de secteur nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, relativement fort de 20 à 40 km/h prés de côtes nord et faible à modéré de 10 à 20 km/h ailleurs. Le vent devient plus fort en fin de journée et durant la nuit sur le sud avec phénomènes de sable.

Mer agitée sur le nord et moutonneuse sur le reste des côtes à agitée dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 19 et 25 °C prés des côtes et sur les hauteurs et entre 26 et 32 °C ailleurs.