L’attaque criminelle survenue dans la soirée du mardi 9 mai à l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) a été au centre des interventions des députés lors de plénière de l’assemblée des représentants tenue ce jeudi.Les députés ont été tous unanimes à revendiquer un surcroît de cohésion et d’unité autour de l’Armée et des forces sécuritaires,

appelant les Tunisiens à prêter main-forte à ces deux institutions-clés de l’Etat en cette rude et délicate épreuve.Par-delà les appels au soutien et à l’unité, les élus du peuple ont tiré à boulets rouges sur le dossier tant polémiqué des nominations au sein de l’appareil sécuritaire.

Pour rappel, un agent de la Garde maritime de Aghir (Djerba) a tué, mardi soir, son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions. L’agent a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Dans le cadre de leurs interventions, les députés ont souligné qu’il est temps que département de l’Intérieur fasse révision en profondeur des nominations opérées lors de la dernière décennie, plaidant en faveur d’une “purge” de l’appareil sécuritaire des éléments prônant “l’idéologie terroriste”.

Ils ont également appelé à faire une autre “purge” au niveau des mosquées infiltrés par les imams “takfiristes” qui propagent l’idéologie terroriste et obscurantiste et diffusent les discours d’incitation.Les députés ont, en outre, appelé à réactiver l’organe de sûreté de l’Etat dissous au lendemain de la révolution de 14 janvier 2011, estimant que les infiltrations et abus se sont produits suite à la disparition de cet organe-clé.Dans le même contexte, les députés ont saisi l’occasion pour demander à la Direction générale de la Garde nationale plus de précisions sur le maintien en poste d’un agent de sécurité ayant adopté l’idéologie terroriste et qui a été précédemment interrogé sur fond de l’idéologie “criminelle” qu’il porte.

Plusieurs députés ont par ailleurs souligné la nécessité de veiller à offrir un encadrement “effectif et sérieux” aux familles des martyrs de l’institution sécuritaire, d’autant plus que l’un des sécuritaires tués dans cette attaque criminelle est la seule et unique source de soutien pour sa famille.

A cet égard, les députés ont salué la réactivité ainsi que la rapidité d’intervention des forces de sécurité ainsi que leurs généreux sacrifices consentis en vue de défendre la sécurité de la patrie.

Prenant la parole, le président de l’ARP Brahim Bouderbala a apporté une précision de taille au sujet de l’attaque de La Ghriba, estimant qu’on doit s’aligner à la qualification donnée par l’institution judiciaire qui voit l’incident de mardi comme étant une “opération criminelle” contre le pays.

S’agissant du déroulement de la séance plénière, Bouderbala a précisé que la session plénière continuera d’examiner les questions liées à la mise en place des structures de l’ARP, y compris le bureau et les commissions, permanentes et ad hoc et qu’elle reprendra ses travaux, mardi prochain, 16 mai 2023.