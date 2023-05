Crime de Kondar : Prise en charge de 4 enfants

Dans un communiqué publie ce lunid 08 mai, le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a annoncé que les services de la délégation régionale de Sousse et du bureau régional de la protection de l’enfance ont été chargés de former une équipe d’intervention pour suivre l’affaire du crime abominable de Kondar et prendre en charge immédiate des quatre enfants de la victime.

Notons que les quatre enfants sont mineurs, 11, 9, 8 et 3 ans, les trois premiers scolarisés, ils sont sous le choc et ont été placés sous la tutrelle des grands -parents paternels.