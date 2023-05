Sfax : Journée portes ouvertes en santé au profit de plus de 300 orphelins

Quelque 312 enfants orphelins parrainés par l’association caritative de Sfax ont bénéficié de consultations médicales en ophtalmologie, médecine dentaire et psychiatrie, dans le cadre d’une journée portes ouvertes en santé organisée par l’association pour la deuxième année consécutive.

L’événement s’est déroulé au siège de l’école primaire “Elite” de Sfax, avec la participation et le soutien de plusieurs associations telles que l’association “Vision pour la vie”, l’association tunisienne “de soutien à la coopération entre médecins et dentistes” et une entreprise privée de fabrication de verres optiques ainsi que d’autres structures et organisations telles que le Croissant-Rouge tunisien, Sfax Al-Maziana, etc.

Une cinquantaine de médecins spécialisés en ophtalmologie, médecine dentaire et psychiatrie ont participé à cet événement qui a été l’occasion d’évaluer l’état de santé des enfants, d’identifier l’existence de maladies qui nécessitent un suivi médical périodique et de fournir des lunettes de vue aux bénéficiaires ainsi que d’autres soins médicaux, selon le président de l’association, Souheil Kammoun.

La journée a comporté des campagnes de sensibilisation des enfants à “l’hygiène bucco-dentaire et à la protection contre les caries” ainsi que des cours sur les difficultés d’apprentissage. Des ateliers culturels et sportifs ont également eu lieu dans divers domaines (spectacle de marionnettes géantes, dessin, coloriage…)

Créée en juin 2011, l’association caritative de Sfax a distribué environ 1500 paniers alimentaires aux orphelins et aux familles nécessiteuses pendant le mois de Ramadan, et environ 1000 tenues vestimentaires à l’occasion de l’Aïd al-Fitr. L’association fournit des aides aux familles nécessiteuses pour les aider à faire face aux dépenses quotidiennes et les encourage à lancer des microprojets ou de petites entreprises afin de leur permettre d’atteindre une indépendance financière.