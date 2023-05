Wadie Jary : Nous tenons à défendre les intérêts des clubs engagés dans les compétitions africaines

La Fédération tient à défendre les intérêts des clubs tunisiens engagés dans les compétitions africaines, a affirmé Wadie Jary, président de la fédération tunisienne de football (FTF), mardi, à l’agence TAP.

S’exprimant en marge de l’ouverture de l’atelier de formation sur la plateforme en ligne de licences des clubs (CLOP), organisé par la Confédération Africaine (CAF), mardi à Gammarth, en partenariat avec la fédération tunisienne, Wadie Jary a indiqué que des efforts sont déployés pour homolguer les stades olympique de Sousse et Ben Jannet de Monastir afin de pouvoir accueillir les compétitions et éviter la pression sur le stade Hammadi Agrebi de Radès

Le président de la FTF a, par ailleurs, souligné que cerains phénomènes de violence qu’ont connu les stades tunisiens dont les derniers évènements survenus sur les gradins du stade de Radès, à l’occasion du match Espérance de Tunis-JS Kabylie, comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions, n’ont pas d’incidence sur la décision d’homologation, affirmant qu’il existe une différence entre “homologation” et “sanction” et que la fédération tient à défendre les intérêts des clubs et des stades tunisiens.

“En tant que président de la fédération tunisienne et membre du comité exécutif de la CAF, j’espère voir la situation des stades tunisiens s’améliorer pour pouvoir accueillir les compétitions continentale”, a ajouté le dirigeant tunisien.

Concernant l’atelier de formation organisé en Tunisie sur les dernières mesures prises par l’instance africaine relatives à l’octroi des licences aux clubs pour participer aux compétitions africaines, Wadie Jary a indiqué que “la tenue de ces travaux à Tunis témoigne de la confiance placée par la CAF dans notre pays d’une part et des relations bien établies entre la Tunisie et le continent africain, d’autre part”.

“L’accueil par la Tunisie de ce séminaire est porteur d’un message sportif social, sociétal, civil et civilisationnel, et confirme que la Tunisie reste un carrefour de toutes les civilisations et des couleurs, et n’a rien à voir de près ou de loin, avec le racisme, comme certains le laissent entendre”, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que cet atelier régional de formation discutera, durant trois jours, de toutes les nouvelles mesures prises par la Confédération Africaine dans les différentes compétitions interclubs africaines, notamment en ce qui concerne le système électronique conçu pour gérer le processus d’octroi des licences et les inspections des stades pour les compétitions continentales et nationales.

Selon le dirigeant tunisien, cette plateforme en ligne (CLOP) va faciliter et accélérer les procédures d’obtention des licences et d’inspections des stades en vue de leur éligibilité à accueillir des matches, comme cela se fait au niveau de l’UEFA.