Tozeur : Consultations gratuites en cancérologie à l’hôpital régional

L’hôpital régional Hédi Jaballah de Tozeur offrira, à partir du 5 mai, des consultations médicales destinées aux malades atteints du cancer, et ce en partenariat avec l’institut Salah Azaiez.

Selon Yassine Sabri, directeur régional de la santé à Tozeur, un accord de partenariat a été conclu entre les deux parties pour organiser des consultations bimensuelles en cancérologie assurées par des médecins spécialistes.

Cinq mille consultations en cardiologie, ophtalmologie, rhumatologie, chirurgie orthopédique et pédiatrie seront effectuées, le 13 mai, à l’hopital régional et au centre ” El Wassit “, dans le cadre d’une caravane médicale organisée à l’initiative de l’ssociation ” one day one dream “, a ajouté la même source à l’Agence TAP.