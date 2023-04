Le Courant populaire a appelé les travailleurs et toutes les classes populaires à porter e processus du 25 juillet 2021 en direction d’un changement social profond qui fera des travailleurs, agriculteurs, producteurs et toutes les classes ouvrières des partenaires effectifs dans la gestion du pays.

Dans une déclaration publiée samedi à l’occasion de la fête du Travail, célébrée le 1er mai de chaque année, le parti affirme qu’il oeuvrevra à la mise en place du cadre législatif qui permettra aux travailleurs de participer à la gestion des entreprises, à travers la représentation proportionnelle dans les conseils d’administrations. Objectifs, développer les entreprises, optimiser leur rendement et garantir, par là même les droits matériels et moraux des travailleurs.

Pour le Courant les travailleurs jouent un rôle pivot dans la libération et l’exécution des grandes politiques nationales.

Le parti insiste, dans ce sens, sur le choix du développement indépendant comme seul moyen de garantir la sécurité nationale et l’indépendance de la décision nationale. Ceci demande de l’Etat de reprendre son rôle central dans le développement par la planification et l’orientation de l’économie en fonction des priorités nationales, selon la même source.

Dans sa déclaration, le Courant affirme le refus de voir les salariés et toute la classe ouvrière tunisienne payer pour les résultats de politiques économiques ” dépendantes et corrompues “, ni subir les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 et de la guerre russo-ukrainienne.

En conclusion, le parti appelle à des mesures urgentes face à la flambée vertigineuse des prix. Il recommande, la création d’un projet nationale de logement ” un logement pour chaque famille “. il souligne le besoin d’accorder la priorité absolue au secteur de l’enseignement et d’éliminer toutes les formes de discrimination homme-femme sur le marché du travail.