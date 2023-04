Monastir : La société tunisienne de gériatrie appelle à la gratuité de la vaccination antipneumococcique

La vaccination antipneumococcique chez le sujet âgée a été au menu d’une table ronde tenue vendredi à Monastir organisée par la société tunisienne de gériatrie et l’académie maghrébine de gériatrie en présence d’universitaires et des spécialistes des universités de Monastir, Tunis et Sfax.

Lors de cette table, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de la gratuité des vaccins contre le pneumocoque au profit des personnes âgées à l’instar des enfants, a indiqué à l’agence TAP , la présidente de l’association Sonia Ouali Hammami.

Selon la professeure Rym Abdelmalek spécialiste des maladies infectieuses, le pneumocoque est une bactérie qui se trouve dans les voies respiratoires et peut causer des infections entraînant la mort qui peut atteindre annuellement les 1500 décès entre nourrissons et personnes âgées de plus de 65 ans.