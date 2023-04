Affaire du complot contre la sûreté de l’Etat : le Front de salut manifeste à Tunis en faveur des détenus

Le Front de salut national (coalition de l’opposition) a organisé, aujourd’hui samedi, devant le théâtre municipal à Tunis, une manifestation de solidarité avec les personnes arrêtées dans l’affaire dite du ” complot contre la sûreté de l’Etat “.

Première du genre du Font de salut national dans l’espace public, depuis la décision de sceller le siège du Front et celui du mouvement Ennahda, la manifestation a été une occasion aux protestataires de scander des slogans exprimant leur engagement jusqu’au-boutiste à libérer les détenus.

Pendant plus d’une heure, une foule de dizaines de partisans du Front, de membres des familles des détenus ainsi qu’un bon nombre de dirigeants politiques, dont Ahmed Néjib Chebbi, président du comité politique du parti ” al-amal ” et chef du Front de salut national, Imed Khemiri, porte-parole du mouvement Ennahda, Ajmi Lourimi et Belgacem Hassen, dirigeants du mouvement, Abdellatif Mekki, président du ” Parti espoir et réalisation ” et Samira Chaouachi, vice-présidente de l’ancien parlement dissous.

Dans une déclaration aux médias, le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi, a affirmé que le pouvoir en place n’a de cesse de lancer des messages négatifs à l’endroit des Tunisiens faisant dire que tout opposant ou dissident qui se rebiffe contre les autorités sera ipso facto écroué.

Chebbi a saisi le moment pour fuser des critiques virulentes au ministre de l’Intérieur qui s’est empressé à sceller les sièges du Front de salut national et le Mouvement Ennahdha, estimant que sa décision est ” erronée “, tout comme elle est le témoin du pire statut réservé à la liberté d’expression et de manifestation en Tunisie.

Samira Chaouachi, Ajmi Lourimi et Amine Bouazizi (activiste politique et un des fondateurs de la campagne “Citoyens contre le coup d’Etat”) ont, tour à tour, pris la parole pour réaffirmer l’engagement à poursuivre le combat jusqu’à ce que la démocratie soit rétablie et la libération des détenus soit acquise.

La manifestation s’est déroulée dans le calme sans nul incident en présence d’une discrète présence des forces de sécurité.