Les nouveautés du Festival de l’églantier de Zaghouan 2023

L’Association du Festival ENNESRI de Zaghouan, dans sa 37ème édition, a convié les représentants des médias régionaux et nationaux à une conférence de presse, vendredi 28 avril 2023, au Temple des Eaux de Zaghouan.

Cette édition se déroulera du 12 au 14 mai 2023 avec la participation du ministère des Affaires culturelles et de plusieurs structures du gouvernorat (commissariat régional des affaires culturelles, la délégation régionale de l’Office national de l’artisanat, municipalité…), mais aussi du programme Tounes Wijhetouna, des organismes nationaux et des sponsors.

Cette nouvelle édition comprend des activités et des spectacles artistiques riches et diversifiées.

L’Association du Festival ENNESRI de Zaghouan vise à enrichir cette édition en termes de programmation et d’objectifs notamment après son absence pendant trois ans en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans cet ordre d’idées, il est notamment prévu des spectacles pour réanimer la ville de Zaghouan et une exposition de la création artisanale et une autre des beaux-arts et de la calligraphie arabe, des séminaires scientifiques et des soirées artistiques comme le malouf, la pièce de théâtre « Big Bossa » de Wajiha Jendoubi et des animations pour les enfants.

En outre, le festival veille à valoriser des spécificités locales de la ville de Zaghouan et de préserver le patrimoine matériel et immatériel.

Cet événement annuel, qui devrait accueillir près de sept mille visiteurs, sera un espace récréatif important pour la population locale. Il va faire revivre les coutumes et les traditions et redynamiser la vie culturelle, touristique, économique et commerciale de la ville de Zaghouan.

D’autre part, il sera une occasion pour les visiteurs de passer un séjour au cœur d’une belle ville d’origines berbère, romaine, arabe et andalous qui préserve son patrimoine riche et veille à le transformer en un outil de développement durable.

A noter que le Festival ENNESRI de Zaghouan a été créé par la Municipalité de Zaghouan en mai 1980. Et depuis, cet événement est devenu une occasion de célébrer et de promouvoir cette fleur de l’églantier.

A partir de 2014, c’est l’Association du Festival de l’églantier de Zaghouan qui se charge de son organisation. Aujourd’hui, cette association vise à développer ce festival, lui donner un caractère international et l’inscrire dans le patrimoine immatériel national.

—————–

A propos de la fleur de l’églantier

La fleur de l’églantier est une fleur simple et parfumée au charme naturel et unique. Son nom était associé avec « Kâak el warka », un gâteau traditionnel qui accompagnait les musulmans d’Andalousie, c’est-à-dire les Morisques, pendant leur émigration en Tunisie il y a quatre siècles.

L’ingrédient principal de ce gâteau traditionnel, le plus célèbre de la ville de Zaghouan, est le parfum qui était extrait de la fleur de l’églantier. Selon certains récits, les femmes andalouses installées en Tunisie ont caché, à cette époque, leurs bijoux, leurs argents et leurs actes de propriété dans ce gâteau au lieu de le farcir d’amande et elles ont pu ainsi contrebander tout ce qui avait de valeur.