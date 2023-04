Le Club africain a remporté le dernier choc de la 4ejournée play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel, devant l’Union sportive monastirienne (1-0), disputé mercredi au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Le seul but de la rencontre a été signé Ali Amri à la 26e.

A la faveur de ce succès, le 3e pour les clubistes en quatre journée, les protégés de Said Seibi, rejoignent l’Espérance ST à la deuxième place du classement avec 11 points, à une seule longueur du leader étoilé.

Les Ussémistes se retouvent, quant à eux, seuls au 3e rang avec 8 points en essuyant la 2e défaite d’affilée.

La veille, l’Espérance sportive de Tunis a remporté le clasico devant l’Etoile sportive du Sahel (1-0), à Radès grâce au but de l’algérien Ryadh Ben Ayed à la 59e.

Les résultats complets:

Dimanche 23 avril:

A Sfax:

CS Sfaxien 0

O Béja 0

A Tataouine:

US Tataouine 1

US Ben Guerdane 1

Mardi 25 avril:

A Radès:

Espérance ST 1

ES Sahel 0

Mercredi 26 avril:

A Monastir:

US Monastir 0

C Africain 1

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 4 3 0 1 4 2 +2

3. C. Africain 11 4 3 1 0 6 1 +5

. Espérance ST 11 4 2 1 1 4 4 0

. US Monastir 8 4 1 1 2 3 4 -1

5. US Ben Guerdane 7 4 1 1 2 4 5 -1

6. CS Sfaxien 6 4 1 2 1 2 2 0

. O. Béja 6 4 1 1 2 2 2 0

8. US Tataouine 3 4 0 1 3 2 7 -5