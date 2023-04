Les deux matchs avancés de la 4e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés dimanche se sont soldés, tous deux, par un score de parité entre d’un côté, le CS sfaxien et l’Olympique de Béja et de l’autre, l’US Tataouine et l’US Ben Guerdane.

A Sfax, les protégés de l’égyptien Houssem El Badri ont été tenus en échec par les cigognes en concédant le nul vierge.

Les sfaxiens qui concèdent leur deuxième nul en play-off, ratent l’occasion de recoller au peleton de tête et se voient ainsi bloqués à une 6e place qu’ils partagent avec leur adversaire du jour (6 points).

De leurs côté, le derby du sud, l’US Tataouine et l’US Ben Guerdane se sont, également, neutralisées en concédant le nul (1-1) pour le compte de la même journée.

Les locaux avaient ouvert le score dès la 16e par l’intermédiaire de Maher Boulabiar, avant que Fakhreddine Ouji n’agalise pour les visiteurs à la 45e.

A la faveur de ce nul, les deux formations se maintiennent dans leurs rangs respectifs malgrè le point engrangé.

L’US Ben Guerdane demeure 5e avec 7 points, à une longueur de l’Espérance, de l’US Monastir et du C Africain qui partagent la deuxième place (8 points).

De son côté, l’US Tataouine reste en dernière position et se retrouve lanterne rouge depuis le début de cette phase des play-offs.

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 3 3 0 0 4 1 +3

2. C. Africain 8 3 2 1 0 5 1 +4

3. US Monastir 8 3 1 1 1 3 3 0

4. Espérance ST 8 3 1 1 1 3 4 -1

5. US Ben Guerdane 7 4 1 1 2 4 5 -1

6. CS Sfaxien 6 4 1 2 1 2 2 0

. O. Béja 6 4 1 1 2 2 2 0

8. US Tataouine 3 4 0 1 3 2 7 -5