Une correspondance a été envoyée par le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, aux gouverneurs et directeurs de districts de la sûreté et de la Garde nationale ainsi qu’aux chefs de poste de la sûreté nationale, pour les informer que les réunions seront interdites dans les sièges de Mouvement Ennahdha sur tout le territoire tunisien et du Front du Salut national sur le Grand Tunis, et ce conformément à l’état d’urgence.