Ligue 1 (3e journée Play-off) : l’O.Béja s’offre l’Espérance de Tunis (2-0)

L’Olympique de Béja s’est offert l’Espérance de Tunis (2-0), dimanche, à l’occasion de la 3e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel marquée également par le premier succès du CS Sfaxien face à l’US Ben Guerdane (1-2).

En déplacement à Béja, l’équipe espérantiste fortement remaniée, a été cueillie à froid par leur adversaire suite à l’ouverture du score par Lamine Ba à la 6e. En second période, et malgré les changements opérés par le staff technique technique, les sang et or n’ont pu éviter le second but des cigognes inscrit par Othmane Saidi à la 88e et validé par la VAR malgré la contestation des espérantistes pour situation de hors jeu.

Les protégés de Nabil Maaloul, accrochés dimanche dernier par l’US Monastir (1-1), concèdent ainsi leur première défaite du play-off qui leur vaut la 4e place du classement avec 8 points, ex aequo avec le C.Africain et l’US Monastir. Une mauvaise performance à en tirer les lecons, quelques jours avant le départ de l’Espérance de Tunis en Algérie pour affronter la JS Kabylie, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

De leur côté, les hommes de Jamel Khecherem, tombeurs mercredi du Club Africain (3-2 tab) en demi-finale de la coupe de Tunisie, enchainent ce dimanche avec un nouvel exploit, le premier en phase play-off qui leur permet de se relancer et d’envisager avec beaucoup de confiance leur prochain duel avec l’équipe de Bab Souika, en finale de la coupe de Tunisie, pévue fin mai prochain à Sfax.

Dans l’autre match programmé dimanche, le CS Sfaxien a ramené une précieuse victoire de Ben Guerdane (1-2).

Menés dès la 28e minute par un but de Wadhah Zaidi, les Sfaxiens ont pu renverser la situation en second période après l’égalisation de Alaa Ghram (58e) et le second but de la victoire de Mohamed Kanté (87e).

A l’issue de cette journée, le CS Sfaxien reste 6e avec 5 points partagés avec l’O. Béja, à une longueur de retard sur l’US Ben Guerdane (5 points).

Dimanche 16 avril

A Béja :

O.Béja 2 Lamine Ba (6), Othmane Saidi (88)

Espérance de Tunis 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 1 Wadhah Zaidi (28)

CS Sfaxien 2 Alaa Ghram (58), Mohamed Kanté (87)

Samedi 15 avril

A Radès :

Club Africain 4 Nader Ghandri (2), Chiheb Laabidi (55), Larry Azouni (60), Zouhaier Dhaouadi (71 SP)

US Tataouine 1 Saber Hammami (92)

A Sousse :

Etoile du Sahel 2 Youssef Abdelli (26), Oussema Abid (64)

US Monastir 1 Idriss Mhirssi (80)

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 3 3 0 0 4 1 +3

2. C. Africain 8 3 2 1 0 5 1 +4

3. US Monastir 8 3 1 1 1 3 3 0

4. Espérance ST 8 3 1 1 1 3 4 -1

5. US Ben Guerdane 6 3 1 0 2 3 4 -1

6. CS Sfaxien 5 3 1 1 1 2 2 0

7. O. Béja 5 3 1 0 2 2 2 0

8. US Tataouine 2 3 0 0 3 1 6 -5