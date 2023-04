Le secrétaire général du Courant démocrate Nabil Hajji a indiqué vendredi que le parti tiendra son 3e congrès les 28, 29 et 30 avril courant.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Hajji a indiqué que le congrès qui se tient sous le slogan “Congrès de la persévérance et du renouvellement” examinera et adoptera trois motions de base: une motion politique, une motion économique et sociale et une troisième motion d’évaluation et de révision.

Lors de son congrès, le Courant démocrate procédera à l’évaluation de la période écoulée et oeuvrera à revoir certains de ses choix pour promouvoir l’action du parti et d’élever son rendement, a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que le congrès sera l’occasion d’élire un nouveau secrétaire général ainsi que les membres des différentes structures, notamment le bureau politique (20 membres) et le conseil national (30 membres).

Expliquant les causes du report du congrès qui devait se tenir l’année dernière, Hajji a expliqué que le règlement intérieur du parti dispose de la possibilité de reporter le congrès s’il coïncide avec une année électorale.